Teams aus 11 Ländern treten zum Wettbewerb in Luxemburg an Berufswettbewerb soll Jugendliche für Robotik begeistern

Der Countdown läuft: Vom 17. bis 20. Oktober findet die Weltmeisterschaft der Roboterprogrammierer und -programmiererinnen in Luxemburg statt. Elf Teams aus ebenso vielen Ländern kämpfen um den Titel. Die internationale Meisterschaft im Berufsfeld "Robot Systems Integration" ist Teil der Großveranstaltung "WorldSkills", die alle zwei Jahre ausgetragen wird und die junge Leute auf der ganzen Welt von den Vorteilen beruflicher Qualifikationen überzeugen soll. Teilnehmen dürfen angehende Fachkräfte im Alter von bis zu 22 Jahren.

Weil der diesjährige Wettbewerb wegen der Pandemie nicht wie geplant in China stattfinden konnte, ist die "WorldSkills Competition 2022 Special Edition" auf mehrere Austragungsorte verteilt. Die Teams, die im luxemburgischen Esch-sur-Alzette um den Titel der besten Roboterprogrammierer wetteifern werden, kommen aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn, Luxemburg, Polen, Großbritannien, Indien, Japan, Singapur und Taiwan. Insgesamt erwarten die Organisatoren der diesjährigen WorldSkills mehr als 1.100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 57 Ländern und Regionen in 61 Wettbewerbsdisziplinen.

Die Meisterschaft im Berufsfeld "Robot System Integration" ist eine der jüngsten Disziplinen im Wettbewerb. Sie wird seit 2019 mit Unterstützung des Roboterherstellers FANUC ausgerichtet, um mehr Jugendliche für eine Qualifikation in dem zukunftsträchtigen Bereich der Robotik zu gewinnen. "Während die Automatisierung voranschreitet und Roboter nicht nur in Industrieunternehmen und KMU, sondern auch im Handwerk und in der Landwirtschaft eingesetzt werden, mangelt es in vielen Ländern leider an den nötigen Fachkräften", erklärt Shinichi Tanzawa, Europachef von FANUC.

FANUC, mit Hauptsitz am japanischen Berg Fuji, bringt fast 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Industrierobotern mit und hat global mehr als 840.000 Roboter in Fabriken installiert. Das Unternehmen unterhält weltweit zahlreiche Trainingszentren, in denen auch Roboterprogrammierung auf dem Weiterbildungsprogramm steht. Die Bildungsorganisation WorldSkills wiederum engagiert sich seit 1947 für die Anerkennung qualifizierter beruflicher Fähigkeiten und richtet regionale, nationale und internationale Berufswettbewerbe aus. Die nächste internationale WorldSkills-Meisterschaft ist 2024 in Lyon, Frankreich, geplant. 2023 wird in Danzig, Polen, die europäische Berufsmeisterschaft EuroSkills ausgetragen.

Über FANUC

Die FANUC Corporation ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fabrikautomation für CNC-Steuerungen, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT). http://www.fanuc.de

Freier Eintritt zum Event vom 17-20 Oktober 2022 on 09:00 bis 16:00 Uhr.

www.worldskills.lu

www.worldskills2022se.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221013005254/de/

Contacts:

FANUC Europe GmbH

Birga Teske

PR Communication

T +49 7158 12829036

E birga.teske@fanuc.eu