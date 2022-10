The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2022ISIN NameXS2030329358 FANTASIA GRP 19/22XS1688955001 BANK OF ZJENGZHOU 17/UND.XS1697651468 DEV.BK JAPAN 17/22 MTNFR0013288842 SFIL 17/22 MTNDE000DG4UCE6 DZ BANK IS.C133 17/22XS0835658617 AFR. DEV. BK 12/22 MTNUS86562MAT71 SUMITOMO MITSUI F. 17/22IE00BDHDPQ37 IRLAND 2022US86562MAU45 SUMITOMO MITSUI F. 17/22EU000A1U9985 ESM 16/22 MTNUSJ54675AA13 NIPPON LIFE INS.12/42 FLRDE000HLB5GJ2 LB.HESS.THR.CARRARA10C/17DE000HLB2MQ2 LB.HESS.-THR.IS.17/22DE000HLB2MP4 LB.HESS.-THR.IS.17/22DE000HLB5G94 LB.HESS.THR.CA.TIL.10C/17FR0010952770 ENGIE 10/22 MTN