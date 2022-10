In einem bislang sehr schwachen Börsenjahr zählten die Aktien von Öl- und Gasproduzenten zumindest zu den kleinen Lichtblicken am Markt. So haben sich etwa die Papiere von Shell und TotalEnergies sit Januar etwas verteuern können. Doch nach Ansicht der Experten der US-Großbank JPMorgan verfügen beide Dividendentitel noch über reichlich Potenzial nach oben. So hat Analyst Christyan Malek hat die Papiere von Shell auf die "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Er ist damit besonders optimistisch für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...