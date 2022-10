Saalbach Hinterglemm (ots) -Saalbach Hinterglemm zieht positive Saisonbilanz784.763 Nächtigungen zählte Saalbach Hinterglemm im Sommer 2022. Dies ist ein erstaunliches Plus von 9,7% im Vergleich zum Sommer 2021. Somit erreicht der Tourismusort im Glemmtal sogar höhere Nächtigungszahlen als vor der Pandemie: Im Vergleich zum Sommer 2019 konnte heuer ein Plus an Nächtigungen von 8,5% verzeichnet werden.Mehr Nächtigungen von Mai bis September wurden nur im Jahr 1992 gezählt. Diese Zahlen stehen für sich und zeigen ganz klar die Beliebtheit von Saalbach Hinterglemm als Ganzjahresdestination. Somit kann der Sommer 2022 im Glemmtal erfreut abgeschlossen werden.Wandern, Mountainbiken, Aktivurlaub mit der Familie und die Natur genießen: Das sind die Leitprodukte der Saalbacher, die Früchte tragen. Durch gezielte Marketingmaßnahmen können immer mehr Menschen für die Vielfalt der Region begeistert werden."Wir sind sehr glücklich, dass unsere Destination so gefragt ist. Die konsequente Markenstrategie samt innovativer Produktentwicklung, Digital first in der Werbung und eine hohe Qualität der touristischen Leistungskette sind die Eckpfeiler dieser positiven Entwicklung.", sagt Wolfgang Breitfuß, Direktor des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm.Highlights wie das GlemmRide Bike Festival im Juli und die 23. World Games of Mountainbiking im September lockten zahlreiche Bike-Fans in die Region. Ebenfalls konnten sich Biker mit der neuen fAIRy Line am Schattberg und der Umgestaltung der Z-Line am Zwölferkogel über Abwechslung auf den Trails freuen. Auch mit dem Escape Trail, welcher seit Ende Juli spielbar ist, wurde wieder ein neues und attraktives Produkt eingeführt. Events wie der traditionsreiche Hinterglemmer Bauernmarkt im August oder die IVV Wander-WM im September brachten viele Gäste in die Region.Weitere Infos unter saalbach.comPressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmLena WimmerPresse & PR+43 6541 6800 115l.wimmer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125733/5343372