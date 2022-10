Scams sind zu einer globalen Epidemie geworden

Nach Angaben des Globalen Statusberichts über Scams in 2022 der Global Anti Scam Alliance (GASA) und ScamAdviser aus 48 Ländern stiegen die gemeldeten Scam-Betrugsfälle um 10,2 von 266 Mio. im Jahr 2020 auf 293 Mio. Meldungen im Jahr 2021. Durch Scams verlorene Gelder stiegen um 15,7 von 47,8 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 55,3 Milliarden Dollar im Jahr 2021.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005572/de/

Figure 1: Money Lost and Number of Scams Reported Worldwide (Photo: Business Wire)

Nicht mehr nur ein westliches Problem

Die GASA erklärt, dass Scams nicht mehr nur ein "westliches" Problem seien. 53 der Filipinos gaben an, dass sie in den letzten 3 Monaten Ziel von Betrügern geworden seien. 11 der Befragten gaben an, Opfer geworden zu sein. Andere Entwicklungsländer wie Brasilien, Ghana, Nigeria, Kenia und Saudi-Arabien berichten über einen enormen Anstieg von Online-Scams, vor allem über Smartphones.

Anlagebetrug nimmt weiter zu

Länder wie Australien und Singapur berichten, dass Anlage-/Kryptowährungsbetrug weiter zunimmt. Die türkische Regierung hat eine Kryptowährungsbörse gesperrt und Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden Dollar eingefroren. Kanada meldet 164 Millionen Dollar Verlust durch Investitions-Scams, und US-Bürger verloren 575 Millionen Dollar.

Scam ist nach wie vor eine der am wenigsten gemeldeten Arten von Straftaten.

In Australien werden schätzungsweise 13 aller Scam-Betrugsfälle gemeldet. Nach kanadischen Schätzungen erreichen nur 5 der Fälle die Strafverfolgungsbehörden, in Israel sind es 9 %, und die Schätzungen der Niederländer und Franzosen liegen zwischen 12 und 17 %.

Soziale Medien als Sprungbrett für Betrüger

Nach Angaben der pakistanischen Behörden begannen 23 der gemeldeten Online-Betrugsfälle auf Facebook. Indonesien gibt an, dass 51 der Scams über soziale Medien beginnen. Mehr als jeder betroffene Vierte, der Geldverluste in den Vereinigten Staaten gemeldet hatte, erklärte, die Scams hätten in sozialen Medien begonnen.

Je jünger das Opfer, desto leichter der Betrug

Junge Menschen sind stärker betroffen und verlieren häufiger Geld als ältere Menschen. Die am stärksten betroffene Altersgruppe in Finnland waren Personen zwischen 18 und 30 Jahren (23,3 %). Die niederländische Universität Twente bestätigt, dass junge Menschen eher Opfer von Scams werden.

Gibt es ein Heilmittel gegen Scams?

Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums werden 0,05 aller Cyberstraftaten strafrechtlich verfolgt. Da Betrüger immer professioneller werden, reicht es nicht mehr aus, nur das Bewusstsein zu schärfen. Es sind mehr vorbeugende Maßnahmen erforderlich, und eine schnellere Bekämpfung von Scams ist von entscheidender Bedeutung.

Die GASA organisiert den Global Anti Scam Summit (Globalen Anti-Scam-Gipfel), um konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Online-Betrug festzulegen. Der Globale Statusbericht über Scams kann hier heruntergeladen werden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005572/de/

Contacts:

Jorij Abraham

jorij.abraham@gasa.org

+31 30 799 60 22