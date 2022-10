Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

«Das geheimnisvolle Carnotzet: Die Abenteuer des Herrn Sinister»: Die Kunstkommission der Vaudoise Versicherungen veröffentlicht zweisprachigen Roman



Lausanne, 13. Oktober 2022 - Die Kunstkommission der Vaudoise Versicherungen veröffentlicht den Roman «Das geheimnisvolle Carnotzet: Die Abenteuer des Herrn Sinister». Der Roman wurde von Elodie Glerum und Guy Chevalley während der Pandemie geschrieben und war ursprünglich eigens für die Mitarbeitenden der Vaudoise-Gruppe gedacht. Nun erscheint er im Favre-Verlag in Buchform und ist so auch für die breite Öffentlichkeit erhältlich.

Die Kunstkommission der Vaudoise Versicherungen hatte für die Mitarbeitenden während der Pandemie ein literarisches Feuilleton in Auftrag gegeben und jede Woche ein Kapitel davon veröffentlicht. Von März bis Juli 2021 konnten die Mitarbeitenden so einen Moment lang in eine andere Welt eintauchen und die mitunter schwierige Zeit im Homeoffice etwas ausblenden. Anvertraut wurde dieses Literaturprojekt zwei begabten Literaturschaffenden:



Elodie Glerum wurde in Vevey geboren und hat die Schweizer und niederländische Staatsbürgerschaft. Von ihr erschienen sind die Novelle La belle époque (Paulette éditrice, 2016), die Kurzgeschichten Erasmus (d'autre part 2018) und der Roman La constellation des naufrages (L'Âge d'Homme, 2018).



Guy Chevalley hat zwei Romane veröffentlicht: Cellulose (Olivier Morattel, 2015) und De fiel et de fleurs (L'Âge d'Homme, 2019) sowie den Dictionnaire insolite de la Suisse (Cosmopole, 2022). Neben seiner Tätigkeit als Autor ist er seit 2015 Co-Leiter des Verlags Paulette éditrice. Er lebt in Genf.



Mit der Übertragung ins Deutsche durch Sabrina Schärli, Literaturliebhaberin und Übersetzerin im Kompetenzzentrum Sprachen der Vaudoise, konnte der Roman zweisprachig als Kehrdruck herausgegeben werden.



Der Roman spielt hauptsächlich am Geschäftssitz in Lausanne. Im Laufe der Geschichte lernt man die Kunstwerke und das von Jean Tschumi entworfene historische Bauwerk unter einem ganz neuen Blickwinkel kennen. Ergänzt wird das Werk von bis anhin unveröffentlichten Archivaufnahmen, die den Alltag im Unternehmen zwischen 1956 und 1973 abbilden.



«Wir sind stolz, dieses Literaturprojekt in Form eines Romans mit einem breiteren Publikum zu teilen», so Nathalie Follonier-Kehrli, Präsidentin der Kunstkommission der Vaudoise.



Synopsis

Was geht im Untergeschoss der «Gesellschaft» vor sich? Kaffeeduft, statische Elektrizität, eine verschlossene Tür: Jean-Charles Sinister nimmt die Ermittlungen auf. In der Familie Sinister arbeiten alle für die Gesellschaft, ein traditionsreiches Westschweizer Versicherungsunternehmen. Grossvater Jean-Charles ist ein Vorzeige-Angestellter der 1960er-Jahre. Er misstraut Kommunisten und ist leidenschaftlicher Anhänger des Schweizer Skiteams. Cosima, sein Grosskind, lebt in den 2010er-Jahren und betreut Grosskundinnen und -kunden. Die junge Frau ist ein Kind ihrer Zeit und versucht - zuweilen etwas zu angestrengt -, Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bekommen. Fünfzig Jahre trennen die beiden. Die zwei Figuren sehen sich mit einer Reihe seltsamer Ereignisse konfrontiert, die sie einander näher zu bringen scheinen. Jean-Charles spürt den Machenschaften eines wunderlichen Kollegen nach, während sich Cosima um unerklärliche Schäden an mehreren Gebäuden in Lausanne und Vevey kümmern muss. Ein Schatten verbindet Vergangenheit und Zukunft.

Kontakt für Medienschaffende:

Nathalie Bender, Koordinatorin der Kunstkommission, Vaudoise Versicherungen,

021 618 80 80, artistique@vaudoise.ch

Catherine Othenin-Girard, Kunsthistorikerin und Beraterin der Kunstkommission,

021 729 93 86, catherine@otheningirard.ch

Aline Lehmann, Verlegerin, aline@editionsfavre.com

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

