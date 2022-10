EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Tobias Glück zum SVP Human Relations



13.10.2022

Rentschler Biopharma ernennt Tobias Glück zum

Senior Vice President Human Relations Laupheim, 13. Oktober 2022 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Tobias Glück zum Senior Vice President Human Relations bekannt. Als Leiter des globalen HR-Teams ist er für den Ausbau und die Koordinierung der gesamten HR-Aktivitäten an allen Unternehmensstandorten verantwortlich: Laupheim (DE), Milford (USA) und Stevenage (UK). Tobias Glück verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Personalwesen und war als Führungskraft sowohl in den USA als auch in Deutschland tätig. Vor seinem Wechsel zu Rentschler Biopharma war Tobias Glück als Managing Director People & Organization bei Novartis Deutschland GmbH für den gesamten Personalbereich der Pharma Business Unit verantwortlich und leitete alle bereichsübergreifenden HR-Aktivitäten in Deutschland. Er trieb neue Initiativen zur Unternehmenskultur voran und initiierte Pilotprogramme zur Verbesserung der Employee Experience. Zudem erhöhte sich unter seiner Leitung die Zahl der internen Stellenbesetzungen erheblich, so dass diverse und international besetzte Teams aufgebaut werden konnten. Zuvor war Tobias Glück Vice President Human Resources bei Cameron, einem Unternehmen der Schlumberger-Gruppe, wo er zunächst für den Unternehmensbereich Subsea Systems und später für die Surface Systems arbeitete. Bei diesem führenden Ölfelddienstleister trug er von den USA aus die Personalverantwortung für alle Standorte weltweit, intensivierte die Aktivitäten rund um Personalbeschaffung und -bindung und überwachte verschiedene Transformationsprojekte. Zudem initiierte und optimierte er Programme zur Personalentwicklung. "Ich freue mich, Tobias Glück im Rentschler-Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche internationale Erfahrung und seine Expertise, die er in der Arbeit für unterschiedliche Organisationen gewinnen konnte, passen perfekt zu unserer Geschäftsstrategie und unserem Fokus auf ein nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung. Bei der Expansion unseres Unternehmens wird Tobias, der sich im Life Sciences-Sektor und in verschiedenen Kulturen zuhause fühlt, mit seinem tiefgreifenden Wissen einen wertvollen Beitrag leisten können", sagte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma. "Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Erfolges, und ich freue mich, dass Tobias unsere Maßnahmen kontinuierlich weiterentwickeln wird, um hochqualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten." Tobias Glück, Senior Vice President Human Relations, ergänzte: "Ich freue mich, Teil eines Teams zu sein, in dem wir alle die klare Vision teilen, Medizin voranzubringen, um das Leben von Patienten zu schützen und zu verbessern. An Rentschler Biopharma beeindruckt mich die lange Tradition als Familienunternehmen, das international agiert und weltweit erfolgreich ist. Für mich haben konstruktive Zusammenarbeit, gepaart mit positiver Unternehmenskultur und dem Fokus auf Mitarbeiterzufriedenheit einen besonderen Stellenwert. Daher wird es mir eine besondere Freude sein, jeden einzelnen unserer drei Standorte zu unterstützen. Denn alle Niederlassungen haben spezifische Personalbedürfnisse und an allen wollen wir wachsen und neue Kunden gewinnen. Rentschler Biopharma hat sich stets weiterentwickelt und wir werden auch in Zukunft in unseren höchsten Wert investieren - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Über Rentschler Biopharma Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.100 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook. Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu Für ein hochauflösendes Bild kontaktieren Sie bitte communications@rentschler-biopharma.com.

13.10.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

