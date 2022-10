Die deutlich gesunkenen Stahlpreise und eine schwache Nachfrage belasten das operative Ergebnis von Klöckner (WKN: KC0100). Der Stahlhändler hat am Mittwochabend einen Gewinneinbruch im dritten Quartal vermeldet und seine Jahresprognose deutlich korrigiert. Die Aktie ist gestern um fast -8% auf 6,93 € eingebrochen, gibt heute weiter nach und notiert nahe ihres 52-Wochen-Tiefs. Lohnt sich jetzt der Einstieg? Klöckner & Co mit Sitz in Duisburg ist ...

