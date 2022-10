Durch Digitalisierung senken Unternehmen ihren Zeitaufwand für die Verwaltung von Rechtseinheiten um 17

Europa überholt APAC als billigste Region im Jahr 2022

APAC schneidet am besten bei der Geschäftsgeschwindigkeit ab

Bermuda, Luxemburg und Deutschland waren die weltweit führenden Gerichtsbarkeiten

Die flexibleren Unternehmensregelungen, die während der COVID-Pandemie beschlossen wurden, um die Remote-Arbeit zu Hause zu erleichtern, sind seit dem letzten Jahr in Kraft. Multinationale Unternehmen haben auf digitalisierte Prozesse umgestellt, um schneller zu arbeiten und die Verwaltungskosten ihrer juristischen Einheiten zu senken. Dies geht aus den Daten hervor, die Mercator by Citco (Mercator), Marktführer im Segment des Entity Portfolio Management (EPM), in seinem jährlichen Mercator Entity Management Report 2022 veröffentlicht hat.

Aufgrund der Zulassung neuer digitaler Anmeldeverfahren und der laufenden Umsetzung der EU-Digitalisierungsrichtlinie ist Europa heute die günstigste Region als Standort multinationaler Unternehmen. Die APAC-Region liegt nach wie bei der Geschäftsgeschwindigkeit vorne, da sie viele dieser digitalen Prozesse bereits vor der COVID-Pandemie implementiert und seit dem vergangenen Jahr weiter perfektioniert hatte. Insgesamt konnten die multinationalen Unternehmen in dieser neuen digitalen Landschaft den Zeitaufwand für die Verwaltung ihrer Einheiten im letzten Jahr um fast ein Fünftel (17 %) reduzieren.

Aufgeschlüsselt nach Gerichtsbarkeiten ist Bermuda im Jahr 2022 unter den Aspekten Gesamtkosten und Zeitaufwand für die Verwaltung von Rechtseinheiten der beste Standort für Unternehmen, gefolgt von Luxemburg und Deutschland. Die Volksrepublik China, Südkorea und Taiwan bilden dagegen die Schlusslichter in diesem Vergleich.

Den Daten zufolge, die durch die EPM-Technologieplattform Entica von Mercator bereitgestellt wurden, belegt Bermuda aufgrund der folgenden Vorteile die Spitzenposition:

Ideale Kombination aus Kosten- und Zeitaufwand für die Erledigung von Aufgaben

Elektronische Abwicklung aller unternehmensbezogenen Verwaltungsprozesse

Dienstleistungsanbieter dürfen als Firmensekretäre auftreten und vereinfachen das Verfahren

E-Signaturen sind allgemein akzeptiert intern und von Behörden

Nur eine begrenzte Liste von Unternehmensänderungen erfordert die Registrierung bei Behörden viele Änderungen können durch interne Entscheidungen vorgenommen werden

Unternehmen können auf die Erstellung und Genehmigung von Jahresbilanzen verzichten

Kariem Abdellatif, Head of Mercator, kommentiert: "Das globale Management der Rechtseinheiten von multinationalen Unternehmens war noch nie so wichtig wie heute, da die unternehmensinternen Rechts- und Firmensekretariats-Teams in einem anspruchsvollen Umfeld mit laufenden regulatorischen Änderungen tätig sind. Nach den Turbulenzen der COVID-Pandemie ist es sehr erfreulich, dass die Regulierungsbehörden und die Unternehmen zügig auf die Herausforderungen der neuen digitalen Arbeitswelt mit einem hohen Anteil an Remote-Arbeit reagiert haben. Besonders beeindruckend ist es zu sehen, wie die Regionen EU und APAC die Modernisierung von Unternehmensprozessen vorantreiben, um sie an das neue digitale Zeitalter anzupassen, wobei Bermuda mit seiner weitreichenden Digitalisierung den Gesamtsieg davonträgt."

"Selbstverständlich will dieser Bericht keine Empfehlungen erteilen, wo multinationale Unternehmen Rechtseinheiten oder Tochtergesellschaften ansiedeln sollen dies wird natürlich gemäß den jeweiligen Anforderungen entschieden. Es geht vielmehr darum, Erwartungen zu formulieren und eine Vorschau auf den relativen Kosten- und Zeitaufwand zu geben, der für die Durchführung von Verwaltungsaktivitäten für ihr Unternehmensportfolio notwendig ist."

Den vollständigen Bericht finden Sie unter: https://mercator.net/our-thinking/publications/mercator-entity-management-report-2022/

Der Mercator Entity Management Report ist Teil der Mercator Entity Portfolio Management-Serie und bietet direkte Einblicke in den Kosten- und Zeitaufwand für die Verwaltung eines globalen Portfolios von Unternehmen auf der Basis von Praxisdaten.

Über Mercator by Citco

Als Vorreiter für Global Entity Portfolio Management (GEPM) begründet Mercator dauerhafte Partnerschaften mit seinen Kunden, um deren individuelle Bedürfnisse zu verstehen und Einfachheit, Effizienz und Transparenz durch eine klare Übersichtsebene zu bieten. Das unerreichte EPM-Know-how und die proprietäre Technologie Entica von Mercator eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre Firmenportfolios darzustellen und zu verwalten, und erleichtern ihnen den Umgang mit immer komplexeren regulatorischen Anforderungen.

Als Teil der Unternehmensgruppe Citco (Citco) arbeitet Mercator eng mit unserem Governance Services-Team zusammen einem maßgeschneiderten, zentralisierten Service, der unter anderem BPO-Buchhaltung, Common Reporting Standard, Verwaltungsrats-Dienstleistungen und Gehaltsabrechnung anbietet. Die Transparenz, die durch die Datenerkenntnisse von Mercator geschaffen wird, in Kombination mit der proaktiven Expertise von Governance Services ermöglicht Citco, jedes multinationale Unternehmen in allen Belangen der Unternehmensverwaltung zu unterstützen.

Über die Unternehmensgruppe Citco (Citco)

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco) ist ein weltweites Netz unabhängiger Unternehmen. Unter ihnen sind führende Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale Alternative-Investment-Branche. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,8 Billionen US-Dollar und 9.800 Mitarbeitern in 36 Ländern ist Citco dank seiner einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen seit mehr als vier Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für seine Kunden.

