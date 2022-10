Linz (www.anleihencheck.de) - Zinssätze für lange Laufzeiten erreichen neue Rekordwerte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der 10-Jahre-Swapsatz in EUR sei gestern auf 3,40% gestiegen, das höchste Niveau seit 2011. Noch dramatischer als im Euroraum sei die Entwicklung im Vereinigten Königreich. Nachdem die Regierung der neuen Premierministerin Liz Truss im September eine expansive und aus Expertensicht unrealistische Fiskalreform angekündigt habe, sei es zu einer Krise am britischen Anleihemarkt gekommen und die Bank of England, die gerade begonnen habe, Wertpapiere zu verkaufen um die hohe Inflation zu bremsen, sei gezwungen gewesen Anleihen zu kaufen, um den Markt zu stabilisieren und Pensionsfonds (die Staatsanleihen halten würden) zu retten. ...

