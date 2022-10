Die Aktie von Mercedes-Benz gehört am heutigen Donnerstag zu den Gewinnern im DAX. Das Papier kann 0,7 Prozent zulegen auf 53,12 Euro. Damit kann sich die Aktie wieder ein Stück weit von ihrem Jahrestief, das Mitte Juli bei 68,42 Euro marktiert wurde, nach oben absetzen. Wie der Konzern zuletzt ankündigte, will man die Effizienz in der Autoprduktion zukünftig deutlich steigern.Mercedes-Benz diese bis 2025 um 20 Prozent erhöhen. Möglich sein soll das durch den Einsatz einer Cloud des Internet-Riesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...