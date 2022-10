Hamburg (ots) -In den letzten drei Jahren hat sich das Gütesiegel "Top Rated Brand" für die am besten bewerteten Hunde- und Katzenfuttermarken bei Herstellern und Kund*innen etabliert. Mit einem neuen Namen veröffentlicht das Hamburger Startup CheckForPet nun das Siegel "Top Rated Pet Food 2022".Innerhalb dieses Jahres wurden über die Plattform checkforpet.de 130.000 Kundenbewertungen für 250 Futtermarken abgegeben und daraus die am besten bewerteten Marken für Hunde- und Katzenfutter generiert.Das Ziel des Siegels: Ein Kompass zur Entscheidungshilfe beim Futterkauf.Im Ranking werden die Bereiche (Hunde- und Katzenfutter) in Trocken- und Nassfutter sowie Snacks (Hund) differenziert und weiter nach den Bewertungsparametern "Gesamtzufriedenheit", "Preis-Leistungsverhältnis" und "Zusammensetzung" unterschieden. Zusätzlich wird die Fütterungsdauer der Futtermarke in die Bewertung aufgenommen.HundefutterDie Marke "Platinum" liegt in den Kategorien Gesamtzufriedenheit und Zusammensetzung im Bereich Hundetrockenfutter vorn."Terra Canis" steht im Bereich Hundenassfutter in den Kategorien Zusammensetzung und Gesamtzufriedenheit auf Platz 1.Den Bereich Snacks dominiert die Marke "Fleischeslust" in den Kategorien Zusammensetzung und Gesamtzufriedenheit.Die Kategorie Preis-Leistungsverhältnis wird in allen Bereichen von der Eigenmarke "Romeo" der Discount-Einzelhandelskette Aldi angeführt.Weitere Platzierungen (https://www.checkforpet.de/top-rated-pet-food-2022/)KatzenfutterIm Bereich Katzentrockenfutter führen die Marken "Happy Cat" (Gesamtzufriedenheit), "Applaws" (Zusammensetzung) und die Eigenmarke "Winston" der Drogeriemarktketten Rossmann (Preis-Leistungsverhältnis) das Ranking der bestbewerteten Marken an.Im Bereich Katzennassfutter liegt die Marke "MAC's" auf dem ersten Platz der Kategorien Gesamtzufriedenheit und Preis-Leistungsverhältnis."Anifit" ist der Spitzenreiter in der Kategorie Zusammensetzung.Weitere Platzierungen (https://www.checkforpet.de/top-rated-pet-food-2022/?animal=katze)Über CheckForPetCheckForPet möchte Hunde- und Katzenhalter*innen eine faire, transparente und schnelle Beratung bieten. Mit dem Futtercheck und mehr als 750.000 Futterbewertungen, ermöglicht das Hamburger Startup Haustierhalter*innen, das bestbewertete und passende Futter für ihre Vierbeiner zu finden.Pressekontakt:Lisann Hessel-Matusek | E-Mail: presse@checkforpet.deOriginal-Content von: CheckForPet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165815/5343447