Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis scheint in einer Art Lauerstellung zu sein. Vor den wichtigen Inflationsdaten heute um 14.30 Uhr scheint sich niemand so wirklich aus der Deckung zu wagen. Der Markt rechnet mit einer Teuerung beim Konsumentenpreisindex von 8,1 Prozent für September. Ein Wert darüber dürfte den Dollar noch weiter befeuern und alles andere unter Druck bringen. Das Gros der Minenaktien befinde sich seit Monaten in einer langgezogenen Bodenbildung. Von Seiten der Silberproduzenten gab es aber zuletzt gute Nachrichten. Nachdem Fortuna Silver die Prognose in Richtung des oberen Endes der Spanne konkretisiert hat, hat Hecla sowohl die Prognose für die Gold- als auch für die Silberproduktion auf Greens Creek angehoben. Auch Endeavour Silver meldete sich mit den Produktionszahlen zu Wort und prognostizierte ein Jahresergebnis in Sachen Produktion am oberen Ende der Zielspanne. "Das Problem bei Endeavour Silver bleibt: Man verdient bei den aktuellen Silberpreisen schlicht und ergreifend kein Geld, da die All-in Sustaining Costs zwischen 20 und 21 Dollar je Unze Gold liegen", sagt Markus Bußler. Doch grundsätzlich sei zu beobachten, dass die Silberaktien eine gewisse relative Stärke im Vergleich zum Silberpreis selbst aufbauen. Für etwas mehr Stirnrunzeln sorgt aktuell der Deal von Cameco. Der Konzern hat sich mit Brookfield Renewable Partner zusammengetan, um Westinghouse Electric, einen Serviceanbieter für Kernkraftwerke zu übernehme. Über die Hälfte der Kernkraftwerke weltweit sind Kunden von Westinghouse. "Das mag aus unternehmerischer Sicht langfristig ein guter Schritt sein, doch an der Börse kommt das nicht sonderlich gut an", sagt Markus Bußler. Der Grund: Bislang sei Cameco ein Bergbauunternehmen, nun werde die Einordnung als auch die Bewertung deutlich schwieriger für Anleger aber auch für Analysten. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1