NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE bei einem Kursziel von 60 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts der Energiekrise und steigender Zinsen ein komplett verändertes Umfeld für Anleger in der europäischen Versorgerbranche. Er bevorzugt den "Norden" gegenüber dem "Süden", weil hier finanzstärkere Länder mit ihren Preisbremsen in puncto Bezahlbarkeit von Energie die Spielregeln komplett ändern können. Zudem setzt er auf Unternehmen mit starken Bilanzen und Profiteure der Elektrifizierung. Vor diesem Hintergrund heißen Gandolfis Favoriten RWE, Eon, SSE, Engie und Orsted. Enel gehöre ebenfalls zu seinen bevorzugten Werten, aber aus anderen Gründen als die zuvor genannten Titel./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 07:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

