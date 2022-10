NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials vor den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,80 Euro belassen. Im vergangenen Monat hätten sich die Konsensschätzungen für den Baustoffekonzern weiter verschlechtert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Ergebnisprognose (Ebitda) für 2023 liege nun viereinhalb Prozent unter der für das laufende Jahr. Auch die Schätzungen für wichtige Beteiligungen wie Indocement und Cement du Maroc seien zurückgegangen./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 17:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

