Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat in den ersten neun Monaten 2022 eine positive Entwicklung in ihren wesentlichen Geschäftsfeldern verzeichnen können. Von Januar bis September des laufenden Jahres erzeugte die Ekosem-Agrar Gruppe über 888.000 Tonnen Rohmilch - ein Wachstum von 5,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. ...

