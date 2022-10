IPS-Integrated Project Services, LLC, ein führender Anbieter von Engineering-, Beschaffungs-, Baumanagement- und Validierungsleistungen (EPCMV), unterstreicht seine anhaltende Expansion in Irland mit der Ankündigung einer neuen Niederlassung in der Stadt Cork. Da Irlands Präsenz in der Biowissenschaftsbranche wächst, wächst auch die Nachfrage nach unseren Design- und Engineering-Dienstleistungen.

Unter der Geschäftsbereichsleitung von Stephen O'Neill bietet die neue Niederlassung IPS mehr Nähe zu Kunden in Südirland, um ihnen unsere weltbekannte Marke der Expertendienste bereitzustellen. IPS ist stolz darauf, Irland seit mehr als fünf Jahren mit 110 Mitarbeitern von der Niederlassung in Dublin aus betreut zu haben.

Als Teil unseres anhaltenden Wachstums in der EMEA-Region soll die neue Niederlassung es IPS ermöglichen, die Ressourcen der Region Munster zu nutzen und unser Team zu vergrößern. Diese neuen Chancen werden weitere Arbeitsplätze für die lokale Wirtschaft schaffen und außerdem die besten Talente des Landes anziehen.

"IPS ist bestens für die Führungsrolle bei der pharmazeutischen Projektabwicklung in ganz Irland gerüstet", sagte Peter Higgins, IPS Senior Director. "Unsere Position in der Branche ist ein Beweis für unsere harte Arbeit und die Qualität unseres Expertenteams. Ich bin stolz darauf, dass unser ständig wachsendes und talentiertes Team in den beiden Niederlassungen in Cork und Dublin weiterhin in der Lage sein wird, unsere Kunden lokal zu unterstützen."

IPS ist global bei der Entwicklung innovativer geschäftlicher Lösungen für die Biotechnologie- und Pharmaziebranchen führend. Mithilfe seiner betrieblichen Expertise und branchenführenden Kenntnisse, seiner Kompetenz und Leidenschaft bietet IPS Beratungsdienste, Architektur-, Engineering-, Projektsteuerungs-, Baumanagement- und Compliance-Dienste, die es den Kunden ermöglichen, Produkte zu entwickeln und zu fertigen, die eine große Auswirkung auf unser aller Leben haben. Sein Bereich in der Region EMEA, der 2015 gegründet wurde, hat rund 300 Mitarbeiter und wächst noch. Im Anschluss an seine neueste Übernahme Linesight hat IPS fast 3.000 Fachleute in mehr als 45 Niederlassungen in 17 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südostasien, Australien und dem Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unterwww.ipsdb.com.

