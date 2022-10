ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Experten der UBS kappten ihre Ergebnisschätzungen in der Investitionsgüterbranche in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison aufgrund zunehmender Nachfragerisiken. Bei Knorr-Bremse begründet der Analyst Sven Weier seine Zielsenkung derweil mit der Zinswende./ag /gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 16:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

KNORR-BREMSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de