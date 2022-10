Am heutigen Donnerstag gehört die Aktie von Mercedes-Benz mit zu den Gewinnern des DAX. Das Papier kann auf 53,12€ zulegen. Die Aktie kann sich somit aus dem Jahrestief Mitte Juli nach oben absetzen. Der Konzern kündigt an, in Zukunft die Produktivität in der Autoherstellung in allen Werken wahrnehmbar zu steigern. Mercedes-Benz möchte die Effizienz in der Produktion von Fahrzeugen bis zum Jahre 2025 um 20 Prozent steigern. Die Steigerung soll durch ...

