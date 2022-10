DJ Volkswagen gründet Joint Venture in China für autonomes Fahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will im weltgrößten Automarkt China das zukunftsträchtige Geschäft um das autonome Fahren mit einer Milliardeninvestition in ein neues Gemeinschaftsunternehmen vorantreiben. Die VW-Softwaretochter Cariad gründet laut Mitteilung ein Joint Venture (JV) mit Horizon Robotics, einem Anbieter von Datenplattformen. Der Wolfsburger Konzern wolle insgesamt rund 2,4 Milliarden in die Kooperation investieren. Cariad soll mit einem Anteil von 60 Prozent die Mehrheit an dem JV halten.

"Die Zusammenarbeit mit Horizon Robotics wird es Volkswagen ermöglichen, die Entwicklung automatisierter Fahrsysteme als Bestandteil unserer New Auto-Strategie zu beschleunigen und die Neuausrichtung unseres China-Geschäfts voranzutreiben," wird VW-Vorstand Ralf Brandstätter in der Mitteilung zitiert.

Die Transaktion soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen sein.

