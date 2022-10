Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank kann sich laut Ratsmitglied Robert Holzmann bis Ende des Jahres einem "neutralen Zinsniveau" nähern, wenn sie die Leitzinsen auf ihren nächsten beiden Sitzungen um insgesamt 125 Basispunkte anhebt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Europäische Zentralbank (EZB) meine es ernst mit den Maßnahmen gegen die Inflation. In ihrer September-Sitzung habe die Notenbank die Leitzinsen in der Union um 0,75 Prozent auf derzeit 1,25 Prozent für den Hauptrefinanzierungssatz und 0,75 Prozent für den Einlagensatz angehoben. Es sei der bisher größte Einzelschritt in der Geschichte der EZB gewesen; man könnte jedoch bald ähnliche Größenordnungen sehen. Das habe EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB), bei einem Gespräch mit dem Sender "CNBC" in den Raum gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...