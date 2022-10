Die heimischen Pensionskassen können sich den aktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten aufgrund der multiplen Krisen wie Krieg, Lieferkettenprobleme, hohe Energiekosten und Inflation nicht entziehen. Zum dritten Quartal verzeichnen die Pensionskassen eine Performance von -9,73 Prozent. "Auch die Zeichen für das 4. Quartal stimmen wenig optimistisch. Die Pensionskassen versuchen aber auch in diesem Umfeld das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erzielen", so Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Generaldirektor der VBV Group. "Gerade in schwierigen Jahren darf man nicht vergessen, dass betriebliche Altersvorsorge über Jahrzehnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...