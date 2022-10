Rabatte von 50 Prozent und mehr sieht man auch in der Modebranche nicht so oft. An der Börse kommen derartige Abschläge in einem von Rezessionssorgen geprägten Marktumfeld aber immer häufiger vor. Die Aktie von Zalando gehört mit Minus von in der Spitze rund 73 Prozent zu den Top-Verlierern im DAX. Doch mittlerweile scheint der Verkaufsdruck abzuebben.

