Neuhintertux (ots) -Zufriedene Mitarbeiter sind das A und O in jedem Betrieb. Das weiß auch Familie Tipotsch vom 4-Sterne-Hotel Neuhintertux im Zillertal - direkt an der Gletscherbahn.Zwei Gastgeber-Generationen und das kompetente und freundliche Team sind täglich mit Herz und Leidenschaft am Werk. Egal ob Gast oder Mitarbeiter, ankommen und sich zu Hause fühlen - das ist in diesem Hotel am Hintertuxer Gletscher eine Selbstverständlichkeit und dafür sorgen die familiäre Atmosphäre und der unaufhaltsame Teamgeist.Für eine ausgeglichene "Work-Life-Balance" bietet Familie Tipotsch einige Benefits an:- - ein familiäres Betriebsklima- - Wohnstudios mit Kochnische für 1 oder 2 Personen im eigenen Mitarbeiterwohnhaus- - Saison- oder Jahresanstellung mit Bereitschaft zur Überzahlung- - 3, 4, 5 oder 6 Arbeitstage pro Woche- - Kranken-, Renten-, Sozial- und Arbeitslosenversicherung ab dem 1. Arbeitstag- - geringere Sozialabgaben als z. B. in Deutschland und in vielen anderen EU-Ländern- - sogar ein Teil der Mitarbeiterkleidung wird zur Verfügung gestelltNatürlich darf die Freizeit nicht zu kurz kommen. Die umliegende Natur bietet sowohl Raum für Erholung als auch einen idealen Outdoor Fitnessraum, sei es beim Wandern, Skifahren oder Biken. Um das Ganze auch zu erleben, steht jedem Mitarbeiter vom Hotel Neuhintertux der Ski- & Snowboardverleih als auch der E-Bikeverleih kostenlos zur Verfügung - sowie ermäßigte Skiliftkarten. Bei freier Kapazität kann auch der Fitnessrau, die Sauna und das hoteleigene Schwimmbad täglich genützt werden. Im Hotel befindet sich ein Intersport-Geschäft, hier erhalten Mitarbeiter bis zu 30 % Ermäßigung.Jeder, der ebenfalls mit Herz und Seele mit der Hotellerie verbunden bist, ist hier genau richtig. In einem eingespielten Team ist noch Platz für engagierte und aufgeschlossene Menschen.Für die Wintersaison wären noch folgende Jobs frei:Masseur: Ein wunderbarer Job, denn mit einer Massage verwöhnt man den Gast und sorgt für totale Entspannung. Deshalb ist es auch wichtig, dass man dafür eine abgeschlossene Ausbildung zum Masseur/in und bereits Berufserfahrungen hat. Da der Kunde auch gerne beraten werden möchte, sind die Voraussetzungen für diesen Beruf gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Weitere Sprachen sind natürlich von Vorteil.Rezeptionisten/in: Die wichtigste Aufgabe ist es, den Gästen einen unvergesslichen Urlaub zu bereiten und das schon von dem ersten Moment an. Die Begrüßung der Gäste soll herzlich sein, damit diese sich gleich wohl fühlen. Die Rezeption ist die Anlaufstelle für Fragen und Auskünfte und natürlich der Bereich, wo die ganzen Angebote gestellt werden und der Schriftverkehr mit dem Gast stattfindet. Eine abgeschlossene Ausbildung zum Hotelfachmann/frau und bereits Erfahrungen an der Rezeption sind gerade im Hotelbereich unumgänglich. Auch perfekte Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie EDV-Kenntnisse sind maßgebend für eine Bewerbung.Küche - Sous Chef: Liebe geht durch den Magen und gerade im Urlaub freut man sich darauf, durch das kulinarische Angebot zu schlemmen. Als Sous Chef im Hotel Neuhintertux ist man nicht nur für die Vorbereitung der Speisen für die Hausgäste sowie für das á la carte Restaurant zuständig, sondern auch für die Zubereitung. Eine abgeschlossene Ausbildung zum Koch und bereits Erfahrungen als Sous Chef sind Voraussetzung für diesen Arbeitsbereich.Markus Tipotsch, Gastgeber und Gesamtleiter vom Hotel Neuhintertux, freut sich auf die Bewerbungen per Mail mox@neu-hintertux.com oder über einen Anruf unter +43 5287 8580 444.Pressekontakt:Hotel Neuhintertux ****Neuhintertux Tipotsch GmbHFamilie TipotschHintertux 783A-6294 HintertuxTel. +43 5287 8580hotel@neu-hintertux.comwww.neu-hintertux.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165839/5343914