Ein neues Whitepaper, das vom Wyss Center for Bio and Neuroengineering veröffentlicht wurde, zeigt die ersten neuronalen Signale, die vom Brain-Computer-Interface-System (BCI) ABILITY aufgezeichnet wurden. Außerdem wird darin der Plan für eine bevorstehende klinische Studie am Menschen mit ABILITY vorgestellt, um die Kommunikation für Menschen zu ermöglichen, die aufgrund eines Hirnstamm-Schlaganfalls oder ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) eingeschränkt sind. Das Team des Wyss Center entwickelt zusammen mit akademischen und klinischen Partnern und einem Netzwerk industrieller Technologiepartner ABILITY, ein drahtloses, implantierbares medizinisches Gerät, um die Lebensqualität von Menschen mit Lähmungen zu verbessern und sie unabhängig zu machen.

ABILITY is a fully implantable neural recording system designed to amplify and wirelessly transmit high channel count, high frequency neural data from the brain to a computer in order to restore communication and independence for people with severe paralysis. ©Wyss Center

Jonas Zimmerman, PhD, leitender Neurowissenschaftler am Wyss Center, erklärt: "Die Neurowissenschaften erleben derzeit eine weltweite Renaissance. In den letzten Jahren haben viele talentierte Forschungsgruppen und führende Industrieunternehmen neue Technologien entwickelt, die für Menschen mit schweren Lähmungen maßgeschneidert werden können. Jetzt ist es an der Zeit, auf diesen Errungenschaften aufzubauen, die letzten Hürden zu überwinden und die Technologie der neuronalen Schnittstellen denjenigen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen."

"Das Team des Wyss Center und mein Labor arbeiten gemeinsam auf das gleiche Ziel hin: die Wiederherstellung der Kommunikation für Menschen, die eingeschlossen sind. Wir glauben, dass künftige Gehirn-Computer-Schnittstellen weit über die derzeitige Technologie hinausgehen und das aufregende Potenzial haben, Menschen mit Lähmungen ein neues Maß an Unabhängigkeit in ihrem täglichen Leben zu ermöglichen", sagt Prof. Nick Ramsey vom UMC Utrecht Brain Center und Mitarbeiter des Wyss Center.

George Kouvas, MBA, Chief Technology Officer des Wyss Center, sagt: "Da vollständig implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen noch in den Kinderschuhen stecken, besteht unser Ansatz am Wyss Center darin, ein vielseitiges System anzubieten, das nicht nur mit verschiedenen Elektroden-Technologien verbunden werden kann, sondern auch neuronale Signale von vielen Kanälen mit sehr hohen Frequenzen aufzeichnet und die Rohdaten drahtlos über eine optische Hochgeschwindigkeitsverbindung überträgt. In dieser frühen Phase glauben wir, dass eine vielseitige Technologie wie ABILITY die ungedeckten Bedürfnisse der frühen Anwender anspricht und somit das Potenzial hat, dem BCI-Markt zum Wachstum zu verhelfen."

Das Whitepaper stützt sich auf die Erfahrungen aus einer kürzlich durchgeführten klinischen Fallstudie, bei der die BCI-Kommunikation für eine aufgrund von ALS vollständig eingeschlossene Person erfolgreich ermöglicht wurde. Es gibt einen Überblick über bestehende Methoden zur Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns und beschreibt den klinischen Bedarf an einer bahnbrechenden Implantattechnologie. Schließlich werden die nächsten Schritte zu einer klinischen Studie beschrieben, in der nicht nur die Leistung des Geräts, sondern auch die Akzeptanz implantierbarer BCIs durch Patienten, Betreuer und medizinisches Fachpersonal untersucht werden soll.

