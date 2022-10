Berlin (www.fondscheck.de) - Für fast 6600 Fonds hat Scope die Bewertungen auf den neuesten Stand gebracht, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Upgrades und Downgrades hätten sich die Waage gehalten. Auch bei zwei Klassikern der DWS habe es einen Gewinner und einen Verlierer gegeben.Das Dividenden-Flaggschiff DWS Invest Top Dividende (ISIN LU0507265923/ WKN DWS0ZD) habe vom Umschwung an den Märkten profitieren können und sei per Ende September von einem unterdurchschnittlichen (D)-Rating auf ein (C)-Rating vorgerückt. Lange habe dem Fonds sein Übergewicht in klassischen Dividendentiteln aus Sektoren wie Energie, Grundstoffe oder Versorger im Umfeld der Growth-Rally zu schaffen gemacht, doch seit der Sektorrotation habe sich das Blatt gewendet. ...

