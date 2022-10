Ohne das Comeback der Autos gibt es kein Comeback von DAX & Co. In keinem Index ist das Gewicht der Autos so hoch wie im DAX und MDAX. Der Börsengang von PORSCHE Nr. 2 ist der Aufhänger. Die glatte Platzierung mit einem anschließenden Kursgewinn von rd. 10 % offenbart die objektive Bewertung der Autoaktien quer durch den Markt. Die Ausgangswerte dafür sind: Alle Autoaktien inklusive der Neuemission erreichen zurzeit einen Marktwert von knapp 300 Mrd. €. Die Umsätze aller Firmen zusammen liegen bei rd. 700 Mrd. € netto, ohne Doppelzählungen. Das sind 20 % des BIP des ganzen Landes. Die Autozulieferer bringen es auf weitere 10 bis 15 %, sowohl in der Bewertung als auch in den Umsätzen. Gesamtgewicht im DAX und MDAX rd. 17 bis 18 %. VW erwägt die Zergliederung des Konzerns mit Börsengängen der einzelnen Marken. Das wären Audi, Skoda und Seat als theoretische Möglichkeit. Dafür gibt es Wertansätze von 50 bis 52 Mrd. € für Audi und 20 bzw. 15 Mrd. € für die zwei kleineren Töchter. Marktwert von VW als Ganzes im Moment 78 Mrd. €, die allein vom jüngsten Börsenkind PORSCHE erreicht werden. Anders gedreht: Im aktuellen Marktwert von VW stecken über den Daumen stille Reserven in allen Beteiligungen und Werken von mindestens der gleichen Höhe.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 41! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 41 u.a.:++ JPMORGAN-Chef warnt erneut vor einem Crash++ Ohne das Comeback der Autos gibt es kein Comeback von DAX & Co++ VW erwägt die Aufspaltung des Konzerns++ Die Energiekonzerne Europas stehen vor neuen Perspektiven++ Die Amerikaner werden die Araber des Gasmarktes++ Die Rohstoffmärkte stabilisieren sichIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info