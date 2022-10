Die Aktie von Covestro konnte nach schweren Monaten an den vergangenen Handelstagen wieder etwas Boden gut machen. Die in Aussicht gestellte Gaspreisbremse hatte den Anteilscheinen des Chemieriesen zu Wochenbeginn wieder frischen Schwung verliehen - und nach Ansicht der Experten hat der DAX-Titel noch reichlich Luft nach oben. So hat etwa die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen ...

