An der Wall Street deutet sich am Donnerstag nach enttäuschenden US-Inflationszahlen eine schwache Eröffnung an. Rund eine halbe Stunde vor dem offiziellen Handelsstart am Mittwoch taxierte der Broker IG den Dow Jones mit 1,0 Prozent im Minus bei 29.921 Punkten. Der Nasdaq 100 wurde zuletzt mit einem Rückgang von rund 2,9 Prozent erwartet. Die hohe Inflation in den USA ist zwar tendenziell auf dem Rückzug, allerdings nur leicht. Zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im September um 8,2 ...

