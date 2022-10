Diese strich das Ziel von 230 auf 130 € zusammen. Damit läuft der Analyst dem Kurs praktisch hinterher, sucht aber auch eine Begründung: "Binnen drei bis sechs Monaten dürfte es zu einem Überangebot kommen - einem abrupten Ende einer beispiellos guten Phase an Preismacht und Profitabilität." Dass der Autosektor 2023 operativ insbesondere bei den Massenherstellern problematischer wird, dürfte keine Überraschung sein. Die UBS liegt mit ihrer neuen Prognose aber 40 % unter den Konsenserwartungen (Gewinn je Aktie 33 €). Und selbst dann würde VW noch rd. 18 bis 19 € je Aktie verdienen. Zudem deckt allein die Porsche-Beteiligung fast den kompletten Börsenwert ab.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 41.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ ABOUT YOU verbrennt Geld++ Fuß in die Tür bei VITESCO++ SIKA trotzt Rezession++ US-Sportretailer: Normalisierung nach CoronaboomBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info