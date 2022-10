DJ TAGESVORSCHAU/14. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 08:00 DE/Produktion im Dienstleistungssektor Juli *** 11:00 EU/Handelsbilanz August 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 14:00 US/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk mit Verbandspräsident Sewing anlässlich der Herbsttagung von IWF und Weltbank, Washington *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 15:40 DE/Bundeskanzler Scholz, mongolischer Premier Luvsannamsrai Oyun-Erdene, PK nach Gespräch, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,6 *** 16:00 US/Lagerbestände August PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, spanischer Ministerpräsident Sanchez, portugiesischer Ministerpräsident Costa, Gespräch (keine PK geplant), Berlin *** 20:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK von IWF-Chefin Georgieva zu den Beratungen des Lenkungsausschusses IMFC *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober - DE/Grüne, Auftakt zum Parteitag (bis 16.10), Bonn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 13, 2022 09:28 ET (13:28 GMT)

