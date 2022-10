Hannover (www.anleihencheck.de) - In den USA wurden aktuelle Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise gemeldet, so die Analysten der Nord LB.Im September sei es zu einem deutlichen Anstieg um 0,4% M/M gekommen. Damit korrespondiere eine Jahresrate von 8,2%. Seit dem Hoch im Juni bei 9,1% seien sukzessive Rückgänge zu verzeichnen. Die Kernrate habe um signifikantere 0,6% M/M angezogen. Bei dieser Zeitreihe sei die Jahresrate wieder gestiegen auf nunmehr 6,6%, was einem neuerlichen 40-Jahreshoch entspreche. ...

