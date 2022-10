Paris (www.fondscheck.de) - Im September haben Anleger global 34,4 Mrd. Euro in ETFs investiert, so die Experten von Amundi.Auch wenn ETFs immer noch Zuflüsse verbuchen würden, sei die Nachfrage niedriger als im Sommer (+44,1 Mrd. Euro im Juli und +46,6 Mrd. Euro im August). Der Großteil der Zuflüsse (+24,3 Mrd. Euro) habe aus den USA gestammt, gefolgt von Asien 1(+1,4 Mrd. Euro). Der europäische UCITS-ETF-Markt habe hingegen Abflüsse in Höhe von 1,4 Mrd. Euro verzeichnet. Entgegen dem Trend im Sommer seien Aktien-ETFs mit 29,6 Mrd. Euro global wieder die beliebteste Anlageklasse gewesen. Während Aktien-ETFs in den USA 17,3 Mrd. Euro und in Asien 12,1 Mrd. Euro, zugeflossen seien, seien es in Europa jedoch nur 182 Mio. Euro gewesen. ...

