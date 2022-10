Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind vier neue Exchange Traded Funds von Vanguard auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF biete ein breites Engagement in mehr als 2.100 Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Japan sei derzeit mit rund 59 Prozent das am stärksten vertretene Land, gefolgt von Australien, Korea, Hongkong, Singapur und Neuseeland. ...

