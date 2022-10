In der englischen Stadt Nottingham hat vor einigen Tagen das von der britischen Regierung geförderte Projekt "Wireless Charging of Electric Taxis" (WiCET) begonnen. Hierbei werden an einem Taxistand in Nottingham neun entsprechend umgerüstete Elektro- und Hybridtaxis mit 10 kW induktiv geladen. Dabei handelt es sich um vier reine elektrische Taxis des Typs Nissan Dynamo (auf Basis des e-NV200 Evalia) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...