Düsseldorf (pta025/13.10.2022/16:10) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,50 %-Anleihe der PANDION AG mit Laufzeit bis 2026 (WKN A289YC) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Branche: Immobilien-Projektentwickler

Kerngeschäft: Entwicklung, Bau und Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeobjekte

Marktgebiet: primär A-Standorte in Deutschland

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Insgesamt gehören 58 Unternehmen zum Konsolidierungskreis der PANDION AG. Darunter befinden sich 6 Tochterunternehmen. Die übrigen 52 Unternehmen sind weitere Enkelgesellschaften und verfolgen die Geschäftstätigkeit der Töchter.

Die PANDION Real Estate GmbH verantwortet als Bauträgergesellschaft die Grundstücksakquise und Projektentwicklung der Wohn- und Gewerbeobjekte. (94% der Anteile (die restlichen 6% werden von Herrn Reinhold Knodel, dem 100%igen Anteilseigner der PANDION AG, gehalten))

Die PANDION Engineering GmbH stärkt die Leistungsphasen 1 bis 4 der PANDION Projekte und ist somit zuständig für die technische Projektentwicklung. (100% der Anteile)

Die PANDION Projektmanagement GmbH koordiniert, überwacht und lenkt das Zusammenspiel von allen in der Bauphase beteiligten Akteuren. (100% der Anteile)

Die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH verkauft sämtliche Eigentumswohnungen des Unternehmens exklusiv. (100% der Anteile)

Die PANDION Design GmbH begleitet und berät die Kunden vom Wohnungsankauf bis zur Übergabe im Rahmen des Erwerbermanagements. (100% der Anteile)

Kernaufgaben der PANDION Servicegesellschaft mbH sind die Wohnungseigentums- und Mietverwaltung sowie das Facility Management. (100% der Anteile)

Mitarbeiter: 220

Unternehmenssitz: Köln

Gründung: 2002

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Kernkompetenz von PANDION liegt nach Unternehmens-angaben in der Projektierung und Konzeptionierung hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte, welche sich durch eine gehobene Architektursprache und eine sehr gute Bauqualität auszeichnen. PANDION leistet so einen entscheidenden Beitrag zur Stadtentwicklung mit dem Anspruch, erstklassige Immobilien zu realisieren, die auch in 100 Jahren noch bestehen und dem Zeitgeist entsprechen. Immer mehr in den Fokus rückt dabei die Entwicklung von Quartieren. PANDION bietet dabei von der Standortsuche zur Projektplanung bis hin zur Projektrealisierung und der Verwaltung die gesamte Wertschöpfungskette an.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Durch die Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette hebt sich PANDION von vielen Wettbewerbern ab. Insbesondere auf der für Bauträger entscheidenden Absatzseite hat sich PANDION gut positioniert. Durch die Einbindung des eigenen Vertriebs in die Projektentwicklungen können Kundenwünsche frühzeitig identifiziert und umgesetzt werden. Ein starkes Sourcingnetzwerk sowie die exitorientierten Produkt- und Gebäudekonzeptionen sind dabei kritische Erfolgsfaktoren.

Strategie:

Die PANDION-Gruppe plant, sich weiterhin an den Standorten Köln, Düsseldorf, Bonn, Berlin, München und Stuttgart nachhaltig zu etablieren und in diesem Zuge die gegenwärtige Marktposition zu festigen. Mittelfristig ist eine regionale Ausweitung auf weitere deutsche A-Städte möglich. Die PANDION-Gruppe beabsichtigt einen Ausbau ihres Kernsegments Wohnen mit Fokus auf A-Städte. Daneben wird durch die Entwicklung ausgesuchter Büroimmobilien in Top-Lagen deutscher A-Städte auf die Exploration von Mischgebieten und größeren Quartieren mit unterschiedlichen Nutzungsarten gesetzt werden. Da insbesondere die Kaufpreise kleiner und mittlerer Grundstücke (bis 25,0 Mio. EUR) aufgrund des hohen Wettbewerbs stark angestiegen sind, sucht und erwirbt die PANDION-Gruppe verstärkt größere Grundstücke. Ein weiterer wesentlicher Baustein der Unternehmensstrategie ist die Optimierung der Planungs- und Bauprozesse sowie der Architekturkonzeptgestaltung, des Designs und die Digitalisierung von Prozessen.

Kunden: Käufer von Wohn- und Gewerbeimmobilien

Lieferanten: Verkäufer von Grundstücken bzw. Liegenschaften in A-Standorten

Entwicklung 2021 und Ausblick

Im Jahr 2021 erzielte die PANDION AG eine deutliche Steigerung der Umsatzerlöse auf 697,9 Mio. EUR (Vorjahr: 327,8 Mio. EUR). Im Wesentlichen resultiert die Steigerung aus der Übergabe von Gewerbe- und Wohnungsbauprojekten in Berlin, Düsseldorf, Mainz, Köln und Bonn. Die Gesamtleistung hat sich unter anderem aufgrund des Ankaufs von diversen zur Projektierung vorgesehenen Grundstücksflächen von 400,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 829,8 Mio. EUR erhöht. Damit liegen die Umsatzerlöse knapp unter dem formulierten Ziel des Vorjahres, wobei die Gesamtleistung deutlich höher als die Planung ausfiel. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 2021 224,2 Mio. EUR (Vj: 63,7 Mio. EUR) und lag damit wie erwartet auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalquote der PANDION-Gruppe beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 26,8% (inkl. Mezzaninekapital) bei einer erhöhten Bilanzsumme von 1,2 Mrd. EUR (Vj: 20,8%/ 999,3 Mio. EUR). Aufgrund des deutlich positiven operativen Cashflows (+158 Mio. EUR) ist der Finanzmittelfonds der PANDION im Geschäftsjahr 2021 weiter gestiegen (+109 Mio. EUR). Die Liquidität der Gruppe war während des Geschäftsjahres gesichert und wurde weiter ausgebaut. Basis für die positiven Ergebnisse ist weiterhin die Ausrichtung auf hochwertige und außergewöhnliche Immobilienprojekte an attraktiven Standorten. Der von der PANDION-Gruppe eingeschlagene Expansionskurs wurde auch in 2021 fortgesetzt. Insgesamt zeigt sich die wirtschaftliche Lage der PANDION-Gruppe im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert.

Vor dem Hintergrund einer ungebrochen hohen Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbeimmobilien bei entsprechendem Vermietungsstand blickt die PANDION AG optimistisch in die Zukunft und prognostizieren auch für das laufende Jahr einen erfolgreichen Geschäftsverlauf. Nach wie vor besteht eine hohe Nachfrage nach ihren Projekten. Um eine durch die steigenden Zinsen indizierte Abkühlung der Nachfrage entgegenzuwirken, wird PANDION die Vertriebsaktivitäten weiter hochhalten und intensivieren. Die PANDION-Gruppe behält den Wachstumspfad durch weitere Ankäufe von Wohn- und Gewerbeprojekten bei. Aus in Projektierung befindlichen Bauprojekten erwartet die Gruppe künftig Umsatzerlöse von ca. 5,2 Mrd. EUR. Basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit ist mit einer plangemäßen Fertigstellung und Übergabe der Bauprojekte sowie mit nur marginalen Einnahmeausfällen zu rechnen, sodass der Konzern von einer nahezu vollständigen Realisierung der Projekt-pipeline ausgeht. Etwaige Unterdeckungen zeichnen sich derzeit nicht ab. Geplant ist für das Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzvolumen von ca. 150 Mio. EUR einhergehend mit einer geringeren Gesamtleistung. Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2022, nach dem im Geschäftsjahr 2021 außerordentlich hohen Betriebsergebnis, ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 67 Mio. EUR und somit leicht über dem Niveau des Jahres 2020.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug rating

Der Nachhaltigkeitsbeitrag der PANDION AG wird als neutral eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Die PANDION AG erzielt keine Umsätze mit Produkten /Dienstleistungen, die eine direkte positive Wirkung auf Nachhaltigkeit haben. Im Unternehmen existieren keine bzw. nur geringe Ansätze für eine Berücksichtigung von ESG-Aspekten.

