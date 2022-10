Berlin (ots) -Die Linkspartei verliert derzeit massiv an Mitgliedern. Vor allem seit der Bundestagsrede von Sahra Wagenknecht am 8. September, in der sie der Bundesregierung einen "Wirtschaftskrieg" gegen Russland vorwarf, sind die Austrittszahlen rasant gestiegen."Eine solch hohe Zahl der Austritte gab es zu keinem Zeitpunkt zuvor", erklärte die Pressestelle der Linken gegenüber dem ARD-Politikmagazin Kontraste. Zwischen 8. September und 10. Oktober habe die Partei nach einer ersten Erhebung auf Kontraste-Anfrage "mindestens 809 Mitglieder verloren".Im gesamten ersten Halbjahr 2022 sind 3.578 Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Dazu zählen aber auch Mitglieder, die verzogen, verstorben sind, oder säumig und deshalb ihre Mitgliedschaft verloren haben.Nach Aussage einer Stimme aus der Geschäftsstelle der Linkspartei wurden die meisten Austritte im Zusammenhang mit Sahra Wagenknecht begründet. Am 30.06.2022 hatte die Partei insgesamt 57.320 Mitglieder. Aktuellere Zahlen liegen bislang nicht vor.Über das Thema berichtet das ARD-Politikmagazin Kontraste heute um 21:45 Uhr im Ersten.KORREKTUR: In der vorherigen Version waren die Austrittszahlen für das erste Halbjahr nicht korrekt. Diese waren auf Kontraste-Anfrage von der Pressestelle der Linken zunächst falsch übermittelt worden. Wir haben die entsprechende Stelle nach einem neuerlichen Hinweis der Pressestelle geändert.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Ihr Rundfunkbeitrag für gutes ProgrammOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5344111