Die Marke feiert das fünfjährige Bestehen des Programms, indem sie die Top-Streamer aus aller Welt zusammenbringt

Gillette, der weltweit führende Experte für Pflegeprodukte für Männer und ein Pionier in den Bereichen Gaming und Esports, kündigte heute die Rückkehr der Gillette Gaming Alliance an, einem All-Star-Team von Streamern, die ausgewählt wurden, um die Marke zu repräsentieren und Inhalte für Zuschauer auf der ganzen Welt zu erstellen. Die nunmehr seit fünf Jahren bestehende Gillette Gaming Alliance unterstreicht das Engagement der Marke für die Gaming-Community und steigert ihre Präsenz, indem sie neue und spannende Wege zur Beteiligung der Fans eröffnet. Die Allianz ist das bislang am längsten laufende Gaming-Programm der Marke und umfasst 13 Streamer aus 8 verschiedenen Ländern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221013005298/de/

Gillette celebrates fifth year with the Gillette Gaming Alliance -- an all-star team of streamers selected to represent the brand and create content for audiences worldwide. (Graphic: Business Wire)

Die Gillette Gaming Alliance besteht aus bekannten Gesichtern und neuen Mitgliedern und schließt nun Superstar-Streamer ein: TypicalGamer (Nordamerika), Mongraal (Großbritannien), Jolavanille (Frankreich), Nikof (Frankreich), Papaplatte (Deutschland), Rumathra (Deutschland), Pizfn (Italien), Xiuder (Italien), Vicens (Spanien), Agustin (Spanien), Nobru (Brasilien), Elded (Mexiko) und Juansguarnizo (Mexiko).

Im Laufe des diesjährigen Programms werden die Mitglieder maßgeschneiderte Livestream-Inhalte für Twitch und YouTube erstellen und dabei Details über ihre persönliche Pflegeroutine und Produktempfehlungen teilen, einschließlich der neuesten Innovationen von Gillette, wie GilletteLabs mit Exfoliating Bar und King C. Gillette. Die Streamer werden Solo- und Squad-Streams veranstalten, bei denen sie sich in einigen der beliebtesten und bekanntesten Spiele, wie zum Beispiel Fortnite, miteinander messen.

"Mit dem fünften Geburtstag der Gillette Gaming Alliance haben wir einen Meilenstein erreicht und wir freuen uns, dass dieses fantastische Programm weiter wächst und sich gemeinsam mit der vielfältigen, schnelllebigen Gaming-Community weiterentwickelt", so Daniel Ordonez, Gillette Global Brand Franchise Leader. "Unsere jahrelange Arbeit in der Gaming-Szene schafft eine wichtige Verbindung zu unseren jüngeren Kunden. Wir bemühen uns nach wie vor, die Marke Gillette zu einem Erlebnis zu machen, das die Fans Jahr für Jahr gerne wiederkommen lässt."

Nach dem Erfolg der "Gillette Bed Battles"-Karte im vergangenen Jahr, die innerhalb der ersten Monate eine halbe Million Spieler begeisterte, sind auch die Gillette Fortnite-Karten und -Minispiele zurück und besser als je zuvor. Gillette entwickelt zwei neue spielbare Versionen der "Gillette Face-off"-Karte ein futuristisches Labor und einen Minenschacht -, die beide ein actiongeladenes Gameplay ohne Bauelemente bieten und mit verschiedenen Gillette-Produkten gespickt sind. Für den Gillette Cup, der 2023 zum zweiten Mal ausgetragen wird, wird ein drittes, individuell gestaltetes Fortnite-Erlebnis eingeführt.

"Ich bin stolz darauf, ein Teil der epischen Gillette Gaming Alliance zu sein", erklärt Pro-Gamer Andre Rebelo, auch bekannt als TypicalGamer. "Ich kann tun, was ich liebe, mit neuen Spielern aus der ganzen Welt in Kontakt treten und dabei eine renommierte Marke wie Gillette unterstützen. Beim Streaming ist es wichtig, frisch auszusehen und sich frisch zu fühlen. Aus diesem Grund freue ich mich darauf, meinen Followern zu zeigen, wie ich mich fertig mache. Verfolge meine Kanäle und erhalte die neuesten Updates."

Die Livestreams mit den 13 Spielern der Gillette Gaming Alliance beginnen in diesem Monat und werden bis Juni 2023 fortgesetzt. Im nächsten Jahr können sich Verbraucher und Fans auf noch mehr Highlights freuen, darunter neue Möglichkeiten, mit ihren liebsten Streamern in Kontakt zu treten, die Möglichkeit, coole Preise zu gewinnen und sogar die Chance, an einem Squad-Stream teilzunehmen.

Folgen Sie Gillette für weitere Informationen auf TikTok, Twitter und Instagram.

*Dies ist eine unabhängig entwickelte Fortnite Creative Experience und wird nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet.

Über Gillette

Gillette bietet seit über 120 Jahren Präzisionstechnologie und eine unübertroffene Produktleistung, die das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt verbessert hat. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zur Hautpflege und dem Schutz vor Schweiß bietet Gillette eine breite Produktpalette an, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, After Shaves, Antitranspirantien, Deodorantien und Körperpflegemittel. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten über Gillette finden Sie unter www.gillette.com. Unser komplettes Produktsortiment finden Sie unter www.gillette.com. Folgen Sie Gillette auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über Procter Gamble

P&G stellt Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der umfangreichsten Produktportfolios an renommierten, hochwertigen und führenden Marken zur Verfügung, darunter Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks und Whisper. Die P&G-Unternehmensgruppe ist weltweit in rund 70 Ländern vertreten. Bitte besuchen Sie http://www.pg.com für die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken. Informationen zu anderen P&G-Marken erhalten Sie unter www.pg.com/news.

