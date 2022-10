Wollen Sie wissen, was die Börsen heute machen? Schauen Sie auf die Kurse! Einen aktuellen Stand anzugeben, verbietet sich an dieser Stelle. Zu schnell und gegensätzlich sind die Bewegungen. Nach dem Mega-Abverkauf nach den Inflationsdaten aus den USA ist der DAX zeitweise wieder ins Plus gestiegen. Unterdessen brodelt es auch in Europa.Zum Handelsauftakt wurde bekannt, dass sich die amerikanische Inflation im September leicht abgeschwächt hat. Die Inflationsrate lag mit 8,2 Prozent aber über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...