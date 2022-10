Hochzinsanleihen bieten Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren. Fonds mit Kurzläufern weisen ein geringeres Zinsänderungsrisiko auf als solche mit längerer Duration.Der Markt für hochverzinsliche Anleihen ist längst kein Nischensegment mehr. Er hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt und in Europa ein Gesamtvolumen von mehr als 350 Milliarden Euro erreicht. High-Yield-Anleihen werden zur Finanzierung von Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Sektoren verwendet, das von Industriegütern über Dienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen reicht. Mit mehr als 350 Unternehmen ist der Euro-High-Yield-Markt auch in Bezug auf die Emittenten gut diversifiziert.

Den vollständigen Artikel lesen ...