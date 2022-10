NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB vor den am 20. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Analyst Andrew Wilson überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach aktualisierten Konsensschätzungen seine Prognosen für den Technologiekonzern. Er rechne damit, dass ABB die Erwartungen in allen Geschäftsbereichen übertreffen werde. Seine Schätzungen für die Auftragseingänge und Umsätze lägen immer noch fünf beziehungsweise ein Prozent über dem aktualisierten Konsens, während das operative Ebita nun zwei Prozent über der durchschnittlichen Analystenprognose liege. Alles in allem erwartet er solide Zahlen zum dritten Quartal, die Auftragsperspektive sei gut und die Margenstory stütze./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 15:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 15:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

ABB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de