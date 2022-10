FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 236 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern habe eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenu?ber den aktuellen Krisen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da ferner die letzten beiden größeren Zukäufe Versum und AZ das Electronics-Segment verstärkt hätten, erwartet der Experte, dass die neuen Akquisitionsziele in den Bereichen Life Science Services sowie Biotech- und Pharma liegen./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 16:31 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 16:38 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

MERCK KGAA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de