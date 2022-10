NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore von 610 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Bergbaukonzerne dürften für das dritte Quartal angesichts von Wetterproblemen und Arbeitskräftemangel Produktionszahlen am unteren Ende der jeweiligen Zielspannen ausweisen, schrieb Analyst Geydar Mamedov in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Dagegen sollte der erstarkte US-Dollar den Kostendruck mildern. Die attraktiven Bewertungen böten gute Einstiegsgelegenheiten bei den von ihm bevorzugten Werten. Dies gelte insbesondere für Rio Tinto. Für Glencore und Norsk Hydro sprächen zudem die Barmittelentwicklung sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre und für Anglo American das Volumenwachstum./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 01:00 / MSK Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MSK



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64

