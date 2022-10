Durch den Zusammenschluss entsteht ein führender Anbieter im Bereich Aluminium-Strangpressen mit klarer Nachhaltigkeitsstrategie

OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, meldete heute, dass es durch die Fusion von Extol, einem von OpenGate am 30. September 2022 übernommenen Unternehmen, und Aluminium France Extrusion ("AFE"), das seit Juni 2013 im Besitz von OpenGate ist, das Unternehmen Aluminium Solutions Group SAS ("ASG") gegründet hat. Durch die Fusion von Extol und AFE unter der Bezeichnung ASG entsteht das zweitgrößte Unternehmen im Bereich Aluminium-Strangpressen in Frankreich und der sechstgrößte Anbieter in Europa. Das fusionierte Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Über die Einzelheiten der Transaktion wurde nichts mitgeteilt.

OpenGate kündigte außerdem an, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Wertschöpfungsstrategie Optionen zur Verbesserung des ESG-Profils von ASG prüfen wird. Dazu zählen auch spezifische Investitionen, mit denen der Einsatz von recycelten Materialien im Produktionsprozess vereinfacht werden soll.

Extol ist ein Spezialstrangpresser und Hersteller von Aluminiumteilen nach Kundenspezifikation und betreibt Werke im spanischen Toledo und im französischen Nantes. AFE ist ein Aluminium-Strangpresser für den Bau- und Transportsektor sowie für die Fertigungsindustrie. Das Unternehmen betreibt Werke in Saint Florentin und Ham (beide in Frankreich). Durch die Fusion zu ASG werden die beiden Unternehmen betriebswirtschaftliche und operative Synergien nutzen und ihre Kapazitäten steigern, um vom Marktwachstum zu profitieren. Zudem werden sie in ihren jeweiligen Märkten eine stärkere Position erlangen, um ein neuer europäischer Marktführer im Bereich Aluminium-Strangpressen zu werden.

"ASG ist die Fusion zweier außergewöhnlicher Unternehmen, die sich hervorragend ergänzen. Dadurch entsteht ein europäischer Marktführer in einer Branche, die nach wie vor ein nachhaltiges Wachstum aufweist", so Julien Lagrèze, Gesellschafter und Head of Europe von OpenGate Capital. "Neben der Nutzung natürlicher operativer und betriebswirtschaftlicher Synergien sind wir stolz darauf, die ESG-Ziele der Branche mit kompromisslosem Kundenservice und herausragender Qualität voranzubringen."

"Da wir schon seit rund zehn Jahren mit OpenGate zusammenarbeiten, freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Extol die Aluminium Solutions Group zu bilden", so Hervé Pelcerf, CEO von AFE. "Das Ergebnis ist ein spannender neuer Weg für Wachstum und Innovationen auf dem ständig wachsenden Aluminiummarkt."

Die Caixa Bank und Amundi sind die führenden Arranger der vorrangig besicherten Anleihen.

Lincoln International (Paris/Madrid) fungierte als M&A- und Finanzierungsberater von OpenGate Capital, Cuatrecasas (Madrid) und McDermott Will Emery (Paris) fungierten als Rechtsberater, und PwC zeichnete für die betriebswirtschaftliche, finanzielle, steuerliche, rechtliche und arbeitsrechtliche Due Diligence verantwortlich.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

