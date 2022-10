OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seine Beteiligung an InRule Technology ("InRule"), einer marktführenden Plattform für die Automatisierung von Intelligenz, durch einen Verkauf an Pamlico Capital beendet hat. Details zu den finanziellen Rahmenbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

InRule mit Hauptsitz in Chicago, Illinois, bietet integrierte Software für Entscheidungsfindung, maschinelles Lernen und Prozessautomatisierung an, die es IT- und Unternehmensführungskräften ermöglicht, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, maschinelles Lernen zu operationalisieren und komplexe, unternehmenskritische Prozesse zu verbessern.

Die erste Investition von OpenGate erfolgte 2019 und markierte die erste institutionelle Kapitalaufnahme von InRule. In den vergangenen drei Jahren unterstützte OpenGate erhebliche Investitionen in Produkte und die Markteinführung und verfolgte gleichzeitig gemeinsam mit dem Managementteam von InRule einen Buy-and-Build-Ansatz im Bereich der Automatisierung, der zu zwei Add-on-Akquisitionen von großer strategischer Bedeutung führte. Dank dieser Übernahmen konnte InRule seine Plattformkapazitäten erweitern, seine geografische Präsenz ausbauen und seine Position als Marktführer im Bereich der Unternehmensautomatisierung stärken.

"Automatisierung wird im Hinblick auf eine effektive Unternehmensführung und kosteneffiziente Entscheidungsfindung immer wichtiger, und InRule zeigt, wie leistungsfähig diese Technologie sein kann", kommentierte Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate Capital. "Die Investition in InRule ist ein großartiges Beispiel für die Umsetzung unserer Strategie durch die Integration von thematischem Sourcing, durchdachten Fusionen und Übernahmen sowie operativer Wertschöpfung."

"InRule war in den letzten drei Jahren ein außergewöhnlicher Partner, der ein starkes Produkt-, Kunden- und Umsatzwachstum verzeichnen konnte", so Rob Young, Principal bei OpenGate Capital. "Es war ein Vergnügen, mit Rik und dem gesamten Managementteam bei mehreren Übernahmen und betrieblichen Verbesserungen zusammenzuarbeiten. Die Mitarbeiter und Produkte von InRule sind Weltklasse, und ich freue mich auf den weiteren Erfolg des Unternehmens in seiner nächsten Entwicklungsphase."

Rik Chomko, Mitbegründer und CEO von InRule, fügte hinzu: "Die Zusammenarbeit mit OpenGate hat sich wirklich gelohnt. Wir haben es geschafft, InRule durch die Bereitstellung eines erweiterten Portfolios an unternehmenskritischen Lösungen für unsere Kunden zu transformieren. Aufbauend auf der Dynamik, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, freue ich mich darauf, mit Pamlico Capital zusammenzuarbeiten, während wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unsere Wachstumsgeschichte fortschreiben."

Raymond James fungierte als Finanzberater und Massumi Consoli LLP als Rechtsberater von OpenGate Capital.

Über InRule Technology, Inc.

InRule Technology ist ein Unternehmen für intelligente Automatisierung, das integrierte Software für Entscheidungsfindung, maschinelles Lernen und Prozessautomatisierung für Unternehmen anbietet. Die InRule Intelligence Automation Platform ermöglicht es IT- und Unternehmensleitern, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, maschinelles Lernen zu operationalisieren und komplexe Prozesse zu verbessern. Damit steigert die InRule Intelligence Automation Platform die Produktivität, fördert den Umsatz und sorgt für außergewöhnliche Geschäftsergebnisse. Mehr als 500 Unternehmen weltweit vertrauen auf InRule für geschäftskritische Anwendungen. InRule Technology liefert seit 2002 messbare Ergebnisse auf Geschäfts- und IT-Ebene. Weitere Informationen zum Thema Zugänglichkeit von Automatisierung finden Sie unter www.inrule.com.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und verfügt über eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 30 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

