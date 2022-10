Die Schlacht um den Titel "Depot Champ 2022" hat begonnen. In den Ring steigen Alfred Maydorn, Autor des Börsendienstes "maydornreport", Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR sowie Lars Winter, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins BÖRSE ONLINE. Und bereits zum Auftakt wird es spannend: Die ersten Trades werden ausgeführt - sieben an der Zahl - live in der Sendung. Für welche Werte sich die Kandidaten entschieden haben und warum sie so positiv bei den Titeln gestimmt sind, erfahren Sie in der ersten Ausgabe von Depot Champ. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1