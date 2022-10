Chinesischer Elektroautohersteller BYD baut Präsenz in Europa deutlich aus. Anleger spekulieren nach erfolgreichen IPO von Porsche auf weitere Börsengänge von VW-Marken.Der Aktienkurs von BYD (CNE100000296) korrigierte in den vergangenen Monaten stark. Bis zum Hoch bei 41,50 € ist die Aktie mittlerweile entfernt. Für den Absturz um über 30 % ist auch Starinvestor Warren Buffett verantwortlich. So mehren sich die Gerüchte, dass Buffett die Position im Portfolio der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway weiter reduzieren will. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...