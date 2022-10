Zuerst hinderten technische Probleme, später Tropensturm Ian die Nasa daran, die Mondmission Artemis I erfolgreich zu starten. Jetzt soll die SLS-Riesenrakete mit dem Orion-Raumschiff an Bord am 14. November 2022 abheben. Temperaturprobleme bei den Triebwerken der SLS-Rakete (Space Launch System) sowie ein Leck am Tank hatte die Nasa Ende August und Anfang September 2022 jeweils gezwungen, einen möglichen Start der Mondmission Artemis I zu verschieben. ...

