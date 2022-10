Monatelange Seitwärtsphase - die BioNTech-Aktie hatte es in einem schwierigen Börsenumfeld nicht leicht. Heute profitiert der Kurs aber im US-Handel unter anderem von einer deutlichen, allgemeinen Erholungsbewegung und vielversprechenden ersten Ergebnissen im Kampf gegen neue Corona-Varianten. Doch reicht das wirklich?Der an die aktuell vorherrschende Omikron-Untervariante BA.5 angepasste Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat nach Unternehmensangaben in einer klinischen Studie erste positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...