Köln (ots) -Die Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 14.10.2022, ab 5.30 Uhr veröffentlicht. Für Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks / Verwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin:Ukraine-Krieg: Mehrheit der Deutschen für mehr diplomatische Bemühungen der BundesregierungViele Bundesbürger befürworten verstärkte diplomatische Anstrengungen der Bundesregierung zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine, so das Ergebnis des aktuellen ARD DeutschlandTrends im ARD-Morgenmagazin.Demnach ist rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent) der Ansicht, Deutschland solle sich verstärkt diplomatisch um eine Lösung des Konflikts bemühen. Ein weiteres gutes Drittel (34 Prozent) antwortet mit "eher ja" auf diese Frage - auch wenn das bedeuten könnte, dass die Ukraine Kompromisse mit Russland eingehen muss.Die Anhänger von AfD, Linkspartei und FDP sind zu gleichen Anteilen (jeweils etwa vier von zehn) "auf jeden Fall" für mehr diplomatische Bemühungen durch die Bundesregierung. Die Anhänger der anderen im Bundestag vertretenen Parteien sind zurückhaltender, da sie mögliche Nachteile für die Ukraine fürchten.Corona: Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger wollen Isolationspflicht beibehaltenEine Mehrheit der Menschen in Deutschland (69 Prozent) ist dagegen, die derzeit geltende Isolationspflicht für Corona-Infizierte angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens aufzuheben. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen sind es sogar 82 Prozent. Nur gut jeder Vierte (28 Prozent) der insgesamt Befragten ist der Meinung, dass sie aufgehoben werden sollte.Diese Haltung zur Isolationspflicht entspricht der der im ARD DeutschlandTrend vom 04.08. 2022 zum Thema Befragten.Mit großer Mehrheit sprechen sich Anhänger von SPD, Grünen, CDU/CSU und Linken für die Beibehaltung der Isolationspflicht aus. Anhänger von FDP und AfD sind zu etwa gleichen Teilen für und gegen das Aufheben.Sonntagsfrage: Union weiter stärkste Kraft, FDP schlechtester Wert seit 2020Die SPD kann nach der gewonnenen Landtagswahl in Niedersachsen auch auf Bundesebene zulegen. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme sie auf 19 Prozent (zwei Prozentpunkte mehr als im Vergleich zum ARD DeutschlandTrend vom 06.10.2022). Bündnis 90/Die Grünen würden einen Prozentpunkt dazugewinnen und kämen auf 20 Prozent.Die Union aus CDU/CSU bliebe mit 26 Prozent zwar stärkste Kraft, würde aber zwei Punkte verlieren. 15 Prozent der Befragten würden sich für die AfD entscheiden, die damit ihr Ergebnis halten könnte. Die FDP käme nur noch auf 6 Prozent (-1 Prozentpunkt), der tiefste Wert seit Dezember 2020. Die Linke bliebe unverändert bei 5 Prozent.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins. Befragt wurden vom 11. bis 12.10.2022 insgesamt 1.225 Wahlberechtigte in Deutschland (801 Telefon- und 424 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei zwei (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis drei (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0221 220 4150 (CvD ARD-Morgenmagazin) angefordert werden.Die Fragen im Wortlaut:(1) Russland ist Ende Februar in die Ukraine einmarschiert. Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach seine diplomatischen Anstrengungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges verstärken, auch wenn das bedeuten könnte, dass die Ukraine Kompromisse mit Russland eingehen muss?(2) Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich nach den aktuell geltenden Regeln für fünf Tage zu Hause isolieren. Was meinen Sie? Sollte diese Isolationspflicht aufgehoben werden oder nicht?(3) Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5344155